Un nuevo hecho de abigeato en un campo de 9 de Julio: Mataron dos terneros de 240 kilos
En la jornada de este ultimo jueves se denuncio en el Comando de Patrulla Rural un hecho de abigeato en un establecimiento rural sobre camino «Fantasma», y a unos 2.000 metros de ruta nacional 5 en el partido de 9 de Julio.
Conforme se conoció, se trata de que delincuentes mataron dos terneros de unos 240 kilos aproximadamente, uno de ellos mediante un tiro con arma de fuego, y que en principio el animal se habría escapado y luego murió, mientras que el segundo fue encerrado y completamente faenado, y conforme informo el productor rural N.R. a El Regional Digital, quien lo hizo es con muy buen conocimiento tanto en la faena como el trozado, ya que saco toda la carne de la carcasa dejando la cabeza, cuero y viseras del animal.
Por el hecho ya se radico la denuncio y personal del CPR trabaja en la investigación, en tanto el productor manifestó fuerte preocupación por el hecho, por este tipo de delincuencia. A su vez advirtió que la zona es «tierra de nadie», ya que varios productores de la zona han sufrido este tipo de hechos contra nuestros animales.
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