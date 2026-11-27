En la jornada de este ultimo jueves se denuncio en el Comando de Patrulla Rural un hecho de abigeato en un establecimiento rural sobre camino «Fantasma», y a unos 2.000 metros de ruta nacional 5 en el partido de 9 de Julio.

Conforme se conoció, se trata de que delincuentes mataron dos terneros de unos 240 kilos aproximadamente, uno de ellos mediante un tiro con arma de fuego, y que en principio el animal se habría escapado y luego murió, mientras que el segundo fue encerrado y completamente faenado, y conforme informo el productor rural N.R. a El Regional Digital, quien lo hizo es con muy buen conocimiento tanto en la faena como el trozado, ya que saco toda la carne de la carcasa dejando la cabeza, cuero y viseras del animal.

Por el hecho ya se radico la denuncio y personal del CPR trabaja en la investigación, en tanto el productor manifestó fuerte preocupación por el hecho, por este tipo de delincuencia. A su vez advirtió que la zona es «tierra de nadie», ya que varios productores de la zona han sufrido este tipo de hechos contra nuestros animales.