Este domingo, de 10:00 a 19:00 hs, el Kartódromo de 9 de Julio abrirá sus puertas para una jornada de pruebas libres de karting, en una propuesta que busca ir más allá de lo

estrictamente deportivo.

Concluida la actividad oficial del Karting del Centro (KDC), la iniciativa apunta a generar un espacio participativo, donde los amantes de los motores puedan acercarse, girar en pista y

compartir una jornada de encuentro en el predio.

La propuesta sigue la misma filosofía que impulsó el Encuentro de los Clásicos del 9: mantener vivo el espíritu fierrero, convocar a las familias y hacer del Autódromo un lugar de

encuentro para toda la comunidad.

Durante toda la jornada, el Automoto Club Nuevejuliense ofrecerá su servicio de cantina, para que quienes se acerquen