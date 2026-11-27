La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de 9 de Julio dio a conocer un informe estadístico denominado “Nueve de Julio en números – Año 2026”, con datos relevados desde comienzos del año hasta noviembre.

De acuerdo con el documento, durante ese período se recibieron 310 denuncias por violencia por motivos de género. Entre los principales datos se destaca que el 51,6% de las denuncias fueron clasificadas con riesgo alto, el 35,5% con riesgo moderado y el 12,9% con riesgo bajo.

El informe también señala que 260 infancias estuvieron expuestas a situaciones de violencia. En cuanto a las características de las mujeres que atraviesan estas situaciones, el relevamiento indica que, en promedio, tienen entre 25 y 45 años.

Además, 82 de las 310 mujeres registradas se dedican exclusivamente a tareas de cuidado o se encuentran desempleadas.

Tipo de violencias que se destacan contra la mujer: -Psicológica -Verbal -Ambiental -Física

Como dato preocupante, puede analizarse que en lo que va del periodo, prácticamente cada 24 hs. las autoridades recibieron una denuncia por violencia contra la mujer. El informa no da un dato comparativo con años anteriores, para conocer si esto va en aumento.

Los casos corresponden a distintas localidades del partido, entre ellas Nueve de Julio, Quiroga, La Niña, French, Patricios, Morea, Dudignac, 12 de Octubre, Santos Unzué, El Provincial, Dennehy y Naón.

DÓNDE ACERCARSE

La Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual funciona en Balcarce 735. Teléfonos: 610073 / 610074.

Atención: lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

Los números reflejan la dimensión de una problemática que requiere atención, acompañamiento y compromiso de toda la comunidad.