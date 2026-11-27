La Liga Nuevejuliense de Futbol difundió como quedo conformado el cronograma de partidos de la 9na. fecha del Torneo “Copa Centenario Club Atlético Patricios”, donde habrá dos partidos adelantados hoy viernes y mañana sábado, el resto se completa el domingo 29.

El líder del Torneo, Naon es visitante ante San Martin y juegan este viernes a las 21hs. previo a ello a las 19hs lo harán los equipos de Reserva.

Por su parte en El Provincial, 18 de Octubre y Atlético Quiroga jugaran este sábado 28, también a las 21hs.

El resto jugara el día domingo en distintos horarios, buscando aprovechar la buena temperatura que entregara la jornada.

Cronograma listo para el fin de semana

VIERNES 27

San Martín vs Naón – 21 hs

SÁBADO 28

18 de Octubre vs Quiroga – 20 hs

DOMINGO 29

El Fortín vs Atlético 9 de Julio – 18 hs

French vs San Agustín – 19 hs

Once Tigres vs Patricios – 20 hs

Libertad vs Agustín Álvarez – 20 hs

Tabla de Posiciones

-Atl. Naon 18 (1)

-Atl. 9 de Julio 16

-San Martin 15

-French 15

-San Agustín 14

-Once Tigres 13

-Libertad 10 (1)

-Ag. Álvarez 10

-Atl. Quiroga 9

-18 de Octubre 8

-El Fortín 3

-Atl. Patricios 1

(1) tienen un partido pendiente