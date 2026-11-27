Un hombre de 44 años fue rescatado en una vivienda cercana a Campo La Cruz, en la zona rural de Junín, donde habría sido retenido contra su voluntad por su expareja. La mujer, de 49 años, fue aprehendida tras un allanamiento.

La investigación comenzó cuando un familiar recibió mensajes y fotografías que lo alertaron sobre la situación de la víctima y realizó una denuncia telefónica ante la Policía. La Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial Junín encomendó las actuaciones a la DDI.

Los agentes localizaron el domicilio y encontraron al hombre, que pasó por la Comisaría de la Mujer y la Familia y luego fue llevado al hospital para ser estabilizado. Aún se investiga cuánto duró la retención y cómo llegó a la vivienda.

Sobre la sospechosa pesaban restricciones del Juzgado de Familia N° 3 y de la Justicia penal: tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros y contactar al hombre. La causa incluye privación ilegal de la libertad y desobediencia.