La Municipalidad de Nueve de Julio informa que desde la presente semana y hasta el 3 de diciembre estará abierta la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Dejando Huellas”.

Las familias interesadas podrán realizar el trámite de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y los miércoles también en el horario de 13 a 17 horas.

La propuesta contempla distintas salas, de acuerdo con las edades de los niños y niñas: Sala de Lactantes, destinada a bebés de 45 días a 1 año; Sala de Deambuladores, para niños de 1 a 2 años; y Sala de 2 años, que funcionará únicamente en el turno tarde.