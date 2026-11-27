En la jornada de este jueves 26 el Concejo Deliberante de 9 de Julio llevo adelante su reunion legislativa para el tratamiento de distintas documentaciones. Previo a ello en una seccion especial procedió a realizar el reconocimiento y entrega de diploma de distintos vecinos del distrito.

En esta oportunidad se trata de cinco personas que a lo largo del año, los concejales fueron presentando, y entre los valores que se destacan las personas reconocidos son trayectoria, compromiso, labor social, merito deportivo, la solidaridad, entre otros, además se declaro «Ciudadano Distinguido post mortem al fotógrafo y dirigente deportivo, Oscar «Negro» Ibarra.

La primera en ser reconocida fue con una Distinción al Merito a Ofelia «Pira» Fernández, vecina de la localidad de Carlos Maria Naon y que al día de cuenta con 103 años, dedico su vida a tender en caso de salud como enfermera durante toda su vida a los vecinos de Naon.

La adolescente, Zoe Bravo recibió Distinción al Merito por sus logros deportivos en patín, compitiendo en el ámbito nacional y sudamericano representando al Club El Fortino. Zoe tiene 12 años a los dos años y medios se subió a los patines. Los ediles destacaron el compromiso y la formacion deportiva de la menor que estuvo acompañada por sus padres Lorena y Sergio, además familiares.

La otra Distinción al Merito fue para Francesco Rampone, también 12 años y se viene destacando ya desde el 2025 a nivel nacional en Padel. Este año lidero el torneo a nivel nacional con competencias en distintas provincias, esta en el puesto numero 1 de su categoría y este viernes compite en la ciudad de Pilar. De ganar quedara como campeón nacional.

En el Concejo Deliberante, la solidaridad también recibió su reconocimiento. Hugo Perelli es un vecino que vive en la zona de calles Azcuenaga y Homero Manzi, y desde hace un tiempo a acondicionado un previo, que hace 15 años era un cañaveral, el trabajo de este ultimo tiempo comenzó a construir un espacio publico sin que nadie se lo pida y ha logrado una «plaza» conocida como la placita de Hugo, por la colocación de juegos para uso de los niños del lugar. Recibió Diploma de Honor a la Solidaridad.

Finalmente familiares de Oscar Ibarra, recibieron de mano de los ediles, la declaración de Ciudadano post Mortem del partido de 9 de Julio, y valoraron su trayectoria como trabajador de prensa, reportero grafico, referente cultural, y dirigente deportivo en Club Libertad.