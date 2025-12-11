Un motociclista fue arrollado por un camión en el ejido urbano de la ciudad

Este miércoles pasada la s 19 hs. en momento en que la lluvia se hacia presente sobre la ciudad de 9 de Julio, se produjo un nuevo accidente vial, de los tantos que vienen registrandose, en este caso un camion marca VW 17.320, sin chasis, arrollo a una motocicleta marca Gillera 110 cc. conducida por un hombre de algo mas de 30 años.

El hecho se dio en el ejido urbano en la intersección de las calles Av. Cnal. Pironio y Gutiérrez. El motociclista fue rescatado por la asistencia medica y derivado a Hospital Julio de Vedia para su atención, mientras que el conductor del transporte, se vio seriamente afectado por una crisis de nervio ante la situación vivida y debio ser asistido por la guarida medica que tambien lo traslado al nosocomio de salud.