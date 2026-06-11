Dia Nacional de la Seguridad Vial: Se desarrollan actividades educativas para un mejor transito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a traves de la Dirección de Transito llevó adelante durante la jornada este jueves una jornada de educación y concientización vial en Plaza General Belgrano, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, iniciativa a la que se sumo ONG local Estrellas Amarillas.

Por la mañana la actividad contó con la presencia de la Intendente Municipal, María José Gentile, acompañada por funcionarios municipales de distintas áreas, quienes recorrieron las propuestas educativas y compartieron la jornada con los alumnos participantes.

Asimismo, acompañaron la iniciativa autoridades educativas encabezadas por la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani, junto a directivos y docentes de diferentes establecimientos educativos del distrito.



La propuesta reunió a una importante cantidad de alumnos de nivel primario, quienes participaron con gran entusiasmo de las distintas actividades preparadas especialmente para la ocasión.

A través de un circuito vial diseñado con bicicletas, cascos de seguridad, señalización urbana y un semáforo pedagógico, los niños pudieron incorporar conocimientos sobre normas de tránsito y conductas responsables en la vía pública de una manera dinámica, participativa y entretenida.

Durante toda la mañana se observó un marcado interés de los estudiantes, quienes interactuaron activamente con las distintas estaciones educativas, juegos y propuestas didácticas orientadas a promover hábitos seguros de circulación y el respeto por las normas de tránsito desde edades tempranas.

Además, se distribuyó material informativo vinculado a la educación vial y a diferentes trámites relacionados con las licencias de conducir, fortaleciendo así las acciones de prevención y concientización que impulsa el municipio en la comunidad.



La jornada fue valorada muy positivamente tanto por los organizadores como por las autoridades educativas presentes, destacándose la importancia de generar espacios de aprendizaje que permitan construir una cultura vial más responsable y comprometida con el cuidado de la vida.

Por la tarde fueron alumnos de nivel secundario de distintas escuelas las que participaron, lo que permitió trabajar con los mismos lo relacionado al uso de la motocicleta, como manejo adecuado de estos vehiculos, uso del casco, documentación del motovehiculo, entre otros elementos de la Ley de Transito.

EN LAS LOCALIDADES

Posteriormente, la actividad será replicada en una modalidad adaptada en las localidades del interior del

partido, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Miércoles 17 de junio: Quiroga.

Miércoles 24 de junio: Dudignac.