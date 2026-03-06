Un menor de 11 años fue victima de una agresión y el robo de su bicicleta en la vía publica por parte de un adolescente

El tarde de este jueves 5 de febrero una mujer mayor de edad radico una denuncia en Comisaria, dando cuenta que minutos antes de las 16hs., su hijo de 11 años habia sufrido agresiones, y el posterior robo de la bicicleta del niño, por parte de un adolescente, de aproximadamente 14/15 años.

Según comento la mujer – L.C-, su hijo ante la agresión del mayor, trata de huir del lugar dejando la bicicleta, fue así que un hermano de la victima, cuando fue a buscar la bicicleta la misma no estaba, por lo que hicieron conocer la situación en sede policial. El hecho se produjo en calle Santiago del Estero casi Av. San Martin, cuando el menor circulaba por el lugar junto a dos amigos, cuando fue interceptado por el adolescente.

Sin embargo L.C, madre de la victima, hizo publico lo sucedido, con la intención que se conozca el hecho, para que no se repitan situaciones de estas características.

La madre informó que una hora después apareció la bicicleta. La habrían dejado en el lugar. Una persona que trabaja en la firma Villa, la habría recuperado.La madre del menor comentó «lo que me preocupa es que mi hijo tiene 11 años, el agresor tiene 14. Se detuvieron para golpearlo: le pegó una trompada en la cara y le arrojó la piedra que le lastimó la pierna. Esperemos que sea un hecho aislado y que no se repita. La idea es que se sepa, que se esté atento a estas cosas, es una lástima que pasen en 9 de Julio».