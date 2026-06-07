7 de Junio, Dia del Periodista: La comunidad del Hogar del Niño realizo un destacado agasajo a periodistas locales

Desde hace un tiempo en el Hogar del Niño de 9 de Julio no pierden ocasión de poder contactar con instituciones, empresas, comercios, personas y también agasajan a periodistas en su dia, que precisamente es hoy 7 de Junio.

El último viernes la institución de calle Urquiza casi Av. Vedia en la media mañana convoco a periodistas locales para agasajarlos, y quienes pudieron asistir, valla sorpresa se llevaron con un trabajo didáctico que los propios niños del turno mañana habían realizado y que fue acompañado también con un desayuno.

Desde el Hogar del Niño, su presidente, el contador Santiago Falco, manifestó además de desearles “Feliz Día, en nombre de la CD, también queremos agradecer lo que hicieron por nosotros durante todo este tiempo. Ustedes siempre han estado presentes y volverle a agradecer día a día. Pero bueno, esto es un pequeño homenaje anticipado por el Día del Periodista, que va a ser el próximo domingo, pero como sé que van a tener un montón de invitaciones, es que nos adelantamos, porque tratamos desde el Hogar justamente que no nos sorprendan las fechas.

Por eso también era bueno contarles un poco lo que tenemos previsto para la segunda mitad de año. Acabamos de hablar con Aapresid, que tan generosamente nos ha invitado.

Ellos tendrán una jornada en Sociedad Rural de 9 de Julio y nosotros años anteriores hemos pedido que nos tengan en cuenta, hacen una jornada anual donde este año, el 17 de julio, el Hogar del Niño va a ser el catering, y va a estar sirviendo el desayuno, un break a media mañana y el almuerzo. Todo eso va a estar a cargo del hogar, a beneficio del hogar.

Luego tenemos previsto una escena show, también para recaudar fondos. Siempre recordemos que nosotros lo que tratamos por ingresos no dependemos de ningún Estado, no recibimos ningún programa

Todos nos dedicamos a otra cosa, entonces con un poco de ingenio y poniéndonos en el cuerpo, tenemos ingresos donde han estabilizado la economía del Hogar, en lo que es el doble turno y el almuerzo.

Superado eso, buscamos todas estas actividades adicionales para lograr nuestro proyecto. Tuvimos distintos proyectos, como hacer los baños nuevos, cambiar todo el sistema de agua, hipermedicionar todo el techo.

Hay dos salones nuevos. Ahora tenemos un proyecto que es lograr el salón de fiesta, que hace mas de 15 años que está abandonado. Hoy en día lo tenemos alquilado, ha sido depósito del Consejo Escolar, y hoy sede de las policías de la Comisión de Mujer. Lo queremos recuperar, invertir en el salón y tener que brindar un servicio a todos los socios protectores.

Hoy en el Hogar del Niño asisten 30 chicos de 3 a 10 años con 15 chicos en turno mañana y otro tanto en la tarde. Estamos evaluando poder contar con un vehículo propio, porque cuando hay dificultades de clima, merma la asistencia, comento Falco.

En cuanto a las sorpresas que llevaron los periodistas asistentes fueron entrevistados por los chicos, también realizaron dibujos alusivos para cada uno de los periodistas de 9 de Julio.