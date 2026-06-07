Fran Rampone, el juvenil que sueña con ser un profesional del pádel, hoy lidera el Campeonato Argentino de Pádel

Este año 2026 es un año bisagra en materia deportiva para el jugador de pádel de 9 de Julio, Francesco (Fran) Rampone que comenzó el mismo en marzo con una gran victoria y suma de puntos en el inicio de la temporada en la provincia de Catamarca en el torneo argentino que organiza la Asociación Pádel Argentino (APA).

El jugador nuevejuliense, tiene por delante una serie de compromisos de competencia en el campeonato de APA, y va cumpliendo con creces en su categoría Sub 12, y que lo tiene como líder del mismo.

La ultima competencia fue en el Concordia Pádel de la provincia de Entre Ríos, donde se disputo una fecha más del Argentina Pádel Tour de APA, y en la que Fran Rampone gano.

En dialogo con El Regional Digital, Fran Rampone conto que hay un muy buen nivel en el país del argentino, eso nos obliga con mi entrenador, Agustín “Tino” Tevés a hacer un trabajo intenso de entrenamientos, para lograr muy buenos partidos.

Sobre los entrenamientos, que los reparte con los estudios escolares, el juvenil detallo que se entrena de 3 a 4 días, con una hora diaria de entrenamiento

Por su parte, Gastón Rampone, padre del menor, subrayo en dialogo con El Regional Digital “Fran venía trabajando todo el verano. El año pasado fuimos a ver más que nada para ver dónde estaba parado o en qué nivel estábamos y bueno nos llevamos la sorpresa de haber ganado con muy lindo nivel, con muchas expectativas y bueno se siguió compitiendo a nivel nacional, donde tuvo la suerte de haber ganado esa primera fecha y después de eso se jugaron dos fechas más de APA, que es la Asociación de Pádel más más grande del país”, comento.

Luego de Catamarca, la segunda fecha fue en San Francisco, Córdoba y la tercera fecha fue en Mendoza. Los tres torneos fueron de 1000 puntos, en la cual, Fran pudo ganar los tres con dos compañeros distintos; mientras que en el transcurso del año también jugó dos torneos de Next Gen, también en la categoría sub 12, que forma parte de la Argentina Padel Tour con otro compañero, lo cual también pudo ganar los dos por suerte. Uno fue en Campana y el reciente en Concordia, informo.

Por su parte, Fran resalto que, por la exigencia de competencia, los viajes, los estudios, reconoció estar bien, además cuento con el acompañamiento de mis padres, lo que me hace estar tranquilo, y si bien siempre se piensa en ganar, el objetivo es adquirir la mayor experiencia posible en pádel, para los momentos más importantes que vengan hacia adelante, puntualizo el juvenil deportista. recordándonos como nos conto en aquella entrevista del mes de marzo en el Regional Digital, el objetivo final es ser profesional del Pádel.

Competir en Torneos Bonaerenses

Por ultimo confirmo que de cara a los Torneos Bonaerenses que ya comenzó la competencia local, se inscribió para jugar en la categoría con un jugador de la localidad de Dudignac, donde también me va a sumar experiencia, dijo.

Finalmente, Gastón Rampone agradeció a las empresas que hace posible la competencia de su hijo, como Orkell, Logioco Combustibles, entre otros. La próxima competencia de Francesco Rampone será los próximos días 12 al 14 de junio en Catamarca.