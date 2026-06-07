La Bolsa de Cereales destaca el cierre del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal

La Comisión Evaluadora de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°1/2025 recomendó la preadjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) al consorcio integrado por Jan De Nul NV y Servimagnus S.A., luego de un extenso proceso de análisis que concluyó con una definición basada en la valoración técnica de las ofertas.

El dictamen, emitido el 3 de junio por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), detalla las distintas etapas de evaluación y los fundamentos que llevaron a posicionar a Jan De Nul en el primer lugar del orden de mérito para administrar la principal infraestructura logística utilizada por las exportaciones argentinas. La licitación contó inicialmente con tres participantes: Jan De Nul NV-Servimagnus S.A., Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) y DTA Engenharia Ltda. Sin embargo, esta última fue excluida durante la primera instancia de análisis por no haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta exigida en el pliego licitatorio. De esta manera, la competencia quedó reducida a Jan De Nul y DEME, que avanzaron a las etapas posteriores de evaluación.

Respaldo de la Bolsa de Cereales

Conocida ya la decisión sobre el cierre del proceso licitatorio de dicha via, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, consideraron que la finalización del proceso licitatorio para la concesión de la Vía Navegable Troncal constituye un paso relevante para avanzar hacia la definición de un nuevo esquema de gestión de una infraestructura estratégica para la producción, la industria y el comercio exterior argentino.

Luego de más de tres décadas desde la última licitación integral del sistema, resulta fundamental consolidar un marco de largo plazo que brinde previsibilidad, promueva las inversiones necesarias y contribuya a mejorar la competitividad logística del país.

La Vía Navegable Troncal cumple un rol central en la integración de las cadenas productivas argentinas con los mercados internacionales y constituye un activo clave para el desarrollo económico, la generación de exportaciones y el fortalecimiento de la inserción internacional de la Argentina.

La Bolsa de Cereales valora las instancias de participación e intercambio técnico desarrolladas durante este proceso y reafirma su disposición a continuar contribuyendo, desde su experiencia institucional y técnica, al desarrollo de una vía navegable moderna, eficiente y competitiva.

El análisis financiero favoreció la consistencia del proyecto

Respecto de la propuesta de Jan De Nul-Servimagnus, el informe técnico señala ingresos proyectados por USD 15.660 millones durante los 25 años de concesión, una cifra superior a la contemplada en el modelo de referencia elaborado por el Estado. La empresa proyectó ingresos promedio anuales de USD 626,4 millones y estimó un crecimiento acumulado del tráfico internacional del 38,1%, del tráfico de cabotaje del 28,2% y del tramo Santa Fe al Norte del 52,4%. Los evaluadores detectaron una posible inconsistencia en la evolución proyectada del tráfico entre el primer y segundo año de concesión, aunque aclararon que no fue posible determinar si se trataba de variables adicionales consideradas por la empresa o de una diferencia metodológica en el modelo. En cuanto a los costos operativos, el plan contempla inversiones por USD 7.503 millones en dragado de mantenimiento y USD 923 millones en balizamiento a lo largo de la concesión. El informe señala que los costos de dragado resultan superiores a los previstos en el modelo oficial debido a mayores volúmenes de extracción, especialmente en años donde se proyectan intervenciones extraordinarias en el canal Emilio Mitre y eventuales impactos asociados al fenómeno climático El Niño. La Dirección de Infraestructura y Desarrollo Portuario consideró que dichos volúmenes guardan consistencia con la memoria técnica presentada por la empresa. En materia de balizamiento, en cambio, el oferente proyectó costos aproximadamente un 19% inferiores a los estimados por el modelo de referencia estatal. El análisis económico concluyó que el proyecto generaría un EBITDA acumulado de USD 5.488 millones y un resultado final después de impuestos de USD 3.011 millones durante los 25 años de operación.