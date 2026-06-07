Perspectiva agro climática: Ascenso térmico, precipitaciones escasas en la mayor parte agrícola para esta semana

Al comienzo de la perspectiva, continuarán soplando los vientos del trópico, imponiéndose con vigor sobre el norte del área agrícola, provocando temperaturas muy elevadas, mientras el centro observará registros moderados, y el sur comenzará a experimentar marcas bajas, causadas por el avance de un frente de tormenta, informo la Bolsa de Cereales en su Perspectivas Agro Climáticas para estos próximos siete días.

Paralelamente, se producirá el paso un frente de tormenta muy vigoroso, pero que no encontrará suficiente vapor de agua en la atmósfera, por lo que causará aportes escasos en la mayor parte del área agrícola, con franjas de registros moderados sobre su porciones norte y centro-este, mientras la Cordillera Central observará tormentas.

Junto con el frente, arribarán los vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola, alcanzando su extremo norte, provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola, y heladas localizadas, sobre el centro y el este de Buenos Aires, el centro y sur de la Mesopotamia y gran parte del Uruguay.