Un pueblo esta fiesta: El Club Atlético Naon se consagro CAMPEON del torneo de la LNF

Una gran tarde de futbol se vivió en la tarde de este domingo en cancha del Club Atlético Naon, donde el local recibió al equipo de San Martin por el partido revancha buscando el ganador de los Play Offs.

Una tarde que estuvo marcada en parte por leves lloviznas que se fueron dando desde que comenzó el partido, no impidió poder vivir un gran partido de futbol y las hinchadas mostrarse y darle color al encuentro.

Naon se consagro campeón del Torneo de Primera División de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y se llevo la «Copa Centenario Club Atlético French». El partido termino ganado por San Martin por 1 a 0, con gol de Lucas Cuitiño, pero no alcanzo para el santo, en poder llegar a los penales, ya que en el partido de ida, había ganado Naon por 3 a 1.

El encuentro fue con buen futbol. Un San Martin que en todo momento buscaba el resultado y el primer tiempo tuvo sus oportunidades, como la de Hippkins ante la humanidad de Acis, y tiro la pelota a fuera. Luego fue Agallano quien sufrió el buen trabajo de Yamil Acis. Minutos mas tarde, un bombazo de afuera del área por parte Urquiza pego en el travesaño. La insistencia del Santo seguía, en el mientras tanto ya con un jugador menos, Naon intentaba llegar al arco de San Martin sin mayores peligros.

El segundo tiempo fue igual, tal vez por la necesidad de ganar el partido y lograr los goles necesarios, el que mas buscaba era el Santo. Pero el cansancio y las lesiones empezaron a jugar su parte, sumado a ello, Suarez fue expulsado para San Martin.

Por el lado de Naon la defensa del CAN respondía con creces y en la ofensiva Emiliano Perujo hacia los suyo y complicaba, un tiro que recibe de espalda al arco de San Martin saca de volea un gran tiro, que Arana supo contener.

Sin embargo la velocidad de los jugadores de San Martin no se acababa hasta que llego el gol a los 65 minutos en una jugada colectiva y por medio de Cuitiño se pone el Santo 1 a 0.

Hasta que llego el pitazo final por parte del arbitro Ricard Tripulillo. Con este resultado el pueblo de Naon esta de fiesta por segunda vez consecutiva. Además cabe rescatar que gano el torneo clasificatorio y los Play Offs, lo que lo convierte en el campeón del año 2025/ 2026 de la LNF