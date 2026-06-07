Trigo: Buscando la eficiencia de costos a partir de genética de alto rendimiento.

Aunque las proyecciones iniciales muestran una leve reducción en la intención de siembra, el sector mantiene el optimismo, enfocándose en la maximización del rendimiento y la optimización de los márgenes económicos.

Ante este panorama, Neogen -marca de GDM nacida en 2022- reafirma su compromiso con el productor a través de un portafolio de trigo robusto, respaldado por una red de más de 100 sitios de Investigación y Desarrollo que garantizan la confiabilidad de sus materiales genéticos en diversos ambientes del país.

La propuesta de Neogen para esta campaña abarca todos los ciclos, desde largos hasta cortos, permitiendo una gran plasticidad en las fechas de siembra.

Guillermo Ramadori, Gerente comercial de Neogen, resalta que la ventaja competitiva de la marca reside tanto en el rendimiento como en la estabilidad y sanidad de los materiales, los cuales se adaptan a diferentes tipos de ambientes, brindándole al productor opciones seguras al optar por planteos de siembra en diferentes fechas.

«Contamos con materiales como 70T25 y 51T25 con alta eficiencia en el uso de nitrógeno, lo que implica menor fertilización y, por ende, menor erogación”, explica.

Asimismo, la sanidad diferencial de sus variedades permite reducir la dependencia de aplicaciones de fungicidas, optimizando la estructura de costos finales.

LAS PROPUESTAS

En ciclo largo se destaca la variedad NEO 70T25, reconocida por su excelente adaptación, sanidad y altos rindes, posicionándose en los niveles superiores de las redes de evaluación.

Para ciclo intermedio la compañía presenta el lanzamiento de NEO 52T26, un material muy competitivo con excelentes resultados desde el centro norte de Córdoba hasta la zona de Mar y Sierras. Se suma el NEO 51T25, un producto plástico que permite jugar con las fechas de siembra y ofrece gran estabilidad.

En tanto, para las siembras más avanzadas de ciclo corto, Neogen Semillas ofrece el NEO 30T23, una variedad con performance destacada para cerrar el esquema productivo.

SEMBRÁ EVOLUCIÓN

Toda la oferta de trigo de Neogen Semillas se comercializa bajo el sistema Sembrá Evolución, un modelo que ya alcanza a más de 40 variedades de trigo en el mercado y busca capturar valor para fomentar un círculo virtuoso de inversión en Investigación y Desarrollo.

Este sistema facilita al productor el acceso a las últimas innovaciones de producto dentro del Programa de I+D de GDM, asegurando genética de primera línea que llega de manera eficiente a todo el territorio nacional por medio de nuestra Red Comercial compuesta por más de 45 Multiplicadores, presentes desde Perico hasta Tres Arroyos.