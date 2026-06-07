«Megafoneitor»: El productor agropecuario que entendió que la lucha es también fuera de la tranquera

La segunda jornada de Agroactiva 2026 en la sala de prensa de la muestra que se desarrolló en Armstrong, Santa Fe, tuvo un especial alto: el reconocimiento a un hombre que desde muy joven entendió como productor agropecuario, que además de esforzarse en producir el campo familiar, también debía luchar tranqueras afuera. Venían tiempos difíciles para el sector y no se equivocó.

Este productor de la localidad bonaerense de Salto, tiene una particularidad, nunca busco ocupar un cargo de privilegio por sus luchas. Siempre se lo escucha hablar del conjunto de los productores, no importando magnitud de la empresa agropecuaria, para el son productores y deben tener las condiciones de producir, sostiene a menudo cuando charlas con él.

Se trata de Armando Zabala fue la persona reconocida en Agroactiva 2026 por un grupo de productores rurales con quienes él ha compartido y sigue haciéndolo desde distintos ámbitos. Hoy Armando es también periodista Parlamentario y Agropecuario. Invierte varias horas cada semana en el Congreso Argentino entrevistando a legisladores, y advirtiendo sobre proyectos que no son favorables para el campo y aquellos que sí lo son para el sector.

Sus inicios tranquera afuera

En dialogo con El Regional Digital en Agroactiva, Armando Zabala definió “yo en algún momento, recuerdo cuando con mi viejo me hacía ir a escarbar el metro a ver cuántas semillitas había, a las 2 de la tarde y yo me quejaba de chico y le decía, este, «Escucha una cosa, tenemos que venir a esta hora. Sí, podemos hacerlo en otra hora.» Y después que de la tranquera para fuera nos roban todo, le digo.

“Recuerdo que de chico yo me peleaba con el intendente, me peleaba con todo por la tasa de agua, porque no arreglaba el camino, y bueno. Era otro espíritu distinto al de mi viejo en el campo”, comento.

Este hombre que hoy sigue cobrando fuerzas para seguir luchando por lo que él entiende, defender a los productores agropecuarios, y que a muchos le incomoda su presencia, conto a El Regional Digital que todo comenzó desde muy joven, ya en el año 1986 donde arranqué primero incorporándome a la Asociación de Productores Locales (Salto), ya se hablaban temas como los caminos rurales, como está ahora, donde sigue siendo el mismo problema.

No cambian mas

En su comentario sostuvo que muchas veces el intendente tiene la costumbre de arreglarle el camino al presidente de la rural o de la gente más pesada del pueblo, y muchas veces he luchado por eso. Me he peleado con varios intendentes”, reconoce y agrega: “en algún momento perdieron una elección por culpa mía”.

La lucha por sus pares: logro parar el remate de 13 M/has. en el país

Armando Zabala se lo vio muy emocionado a medida que las palabras y mensajes que se iban dando durante el acto de reconocimiento que le hicieron sus pares.

En ese andar, asegura a El Regional Digital, “siempre traté de colaborar con las entidades, es más, yo antes del 2008, como había ayudado a muchos productores para que no le remataran el campo ya tenía la experiencia de ir al congreso a pedirle a distintos diputados y senadores que hicieran proyectos de suspensión de remate por 180 días, y se conseguía, y eso salvó muchos productores, que les remataran 13 millones de hectáreas hipotecadas.

Recuerda que se hicieron movilizaciones al microcentro bancario de Buenos Aires, y se lograron parar muchos remates, te diría en todo el país y sobre todo en La Pampa, Sur de Santa Fé, toda la costa del Paraná, provincia de Buenos Aires. Fue muy duro en los finales de los 80 y 90, y cuenta «teníamos una serie de estrategias y se pudo lograr frenar algo porque en algún momento vimos que había un hueco legal donde los bancos cuando vos le mandabas una carta documento porque le pedíamos recalculo de la deuda.

Entonces, cuenta Armando Zabala, dentro de la estrategia, “el hueco era que, si no contestaban dentro de las 72 horas, se tenían que sentar a negociar. Entonces, ¿qué hacíamos?, Mandábamos tandas de 1000 cartas documentos al mismo momento, 2000 cartas documentos al mismo momento y los atorábamos legalmente al Banco Nación, al Banco Provincia y tenían que sentarse a negociar. Es cosa de loco que nos decían.

También hacíamos otro tipo de cosas. No era el tiempo del celular, ni de la inteligencia artificia, y cuando llegó el 2008 que teníamos los Nokia de mensajitos “éramos poderosos” con los Nokia 1100”, recuerda.

Miles de duraznos verdes en un banco paro un remate

Otras de las acciones que recordó Zabala en el dialogo con El Regional Digital, una frutihorticola de San Pedro un banco está por rematarle y no quería suspender el remate, no quiso negociar, eran días de la cosecha del durazno, fuimos con camión y acoplado lleno de durazno verde y el lugar de remate era dentro del banco. Le tiramos todos los cajones dentro del banco. No se podía a pisar, no se podía estar parado dentro del banco. Se suspendió el remate, conto.

El trabajo en el Congreso

El dialogo con Armando se fue tornando cada vez mas interesante por su accionar de lucha tranqueras afuera, y en ese transitar, este productor rural de Salto también recordó cuando era el tiempo de Humberto Volando en Federación Agraria o de Guillermo Alchouron en Sociedad Rural Argentina, iba a las comisiones de agricultura y avisaba, «Mira que acá van a tratar este proyecto que los van a cag.. a todos los productores.» le decía llamaba la entidad, vengan, vengan a poner uno ahí, cuenta como parte de su accionar y reconoce que ninguno daba bola.

En el conflicto del 2008 dije, «Bueno, vamos a armar y darle continuidad a la lucha.» Armamos una asociación, Barbechando. La idea original que fue mía, donde plante que tenga el espíritu de lucha del 2008 de cuando estuvimos en la ruta.» Proponiendo. Y surge Barbechando y la idea original era que el productor poder participar en política, y de allí surge ¿cómo lo acompañamos? ¿Cómo lo ayudamos?. Porque después te lo capta un partido político y se olvida de que salieron del sector del agro. Eso ya pasó, con algunos agro diputados en su momento.

Yo estuve del 2008 al 2014. Entró mucha gente que en su momento no me gustó y me terminé yendo porque la verdad no me quería sacar foto con alguno. Reconoce en su diferencia.

La lucha por parte de Armnado Zabala continuo. Hoy además de interactuar con sus pares, con entidades rurales, como mencionáramos antes, sigue acudiendo a las comisiones de trabajo en el Congreso y desde donde hace periodismo. Veta que surge cuando fue a estudiar a la ciudad de Buenos Aires, recuerda “empecé atendiendo teléfonos, en una radio, trabajé en LR 2 en sus momentos Radio Argentina, era la M 1110 y donde trabajé con Cacho Fontana, Fernando Bravo, Julio Lagos, entre otros menciono.

Armando Zabala asegura que siempre hizo las cosas sin esperar un agradecimiento, si lo único que esperaba que después de una lucha, habia que ayudar a otro por lo mismo, entonces venían a ayudarme para luchar por, eso es lo que siempre espere.

Megafoneitor

Ya en el final del dialogo de Armando con El Regional Digital, este productor de Salto siempre se lo vio con un megáfono. De hecho, en el reconocimiento que le hicieron el jueves 4, alguien apareció con un megáfono y eso genero varias risas y aplausos.

Como parte de usar un megáfono en sus luchas, Armando Zabala le conto a El Regional Digital que, en su pueblo, los chicos de las escuelas “me cargaban cuando me veían y me decían, «Megafoneitor.

Armando Zabala, se despide del dialogo con este Portal, donde además de contar parte de su historia de lucha, deja lo siguiente como parte de su espíritu luchador: “hay que acercar a los periodistas, habría que llevarlos, pero siempre fui de la idea que los periodistas hay que llevarlos al campo, recorrer y que no sé cómo las entidades rurales no organizan.