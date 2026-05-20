Un luctuoso hecho consterna a la localidad de Carlos Maria Naon y la familia camionera

En la tarde de este miércoles 20 en un predio rural denominado «La Panchita» en cercanías de la escuela rural 37 y detrás de la localidad de Carlos Maria Naon, y donde se realizaba la cosecha de granos, un transportista llega al lugar con su camión, donde todo es materia de investigación, por parte del CPR 9 de Julio y de la UFI N° 2 que interviniente, al llegar el conductor un cable de energía eléctrica que se habria caido, otra versión señala que un primer camión de mayor altura engancha el cable se cortaa, este cae e impacta contra la unidad y termina recibiendo una descarga eléctrica lo que le causa la muerte en el lugar.

Conforme se conoció la persona fallecida esta radicada en la ciudad de 9 de Julio, contaba con 53 y era oriundo de Carlos Maria Naon, donde residen familiares y muchos amigos.

El hecho genero una consternación en la vecina localidad de Naon y en la familia de transportistas de la zona.

Conforme se conoció, en la jornada de este jueves, por orden judicial, en una IPP Caratulada «Averiguación Causales de Muerte», el cuerpo del occiso será llevada a una autopsia en la ciudad de Chivilcoy.

Por respeto a la familia y amigos de la persona fallecida, no daremos a conocer identidad de la misma. Nuestras condolencias a los allegados.

Foto portada: Archivo / ilustración