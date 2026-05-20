Simposio Regional Fertilidad 2026: El desafío de producir más en regiones donde el agua limita los rindes

Con una gran respuesta a una primer convocatoria de un Simposio Regional organizado por la Asociación Civil Fertilidad junto al Equipo de Trabajo “Grupo Producir en Semiárida” de la Facultad de Agronomía de la UNLPam y que se dio en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el encuentro planteo un fuerte enfoque en la Nutrición de Cultivos y Pasturas en la Regiones Semiáridas y Subhumedas, bajo el lema “Nutrición de cultivos y pasturas en regiones semiáridas y subhúmedas”.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por autoridades de Fertilizar AC, de la Universidad Nacional de La Pampa y funcionarios provinciales, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación entre ciencia, producción y manejo sustentable de los suelos.

La gerente ejecutiva de Fertilizar Asociación Civil, María Fernanda González Sanjuan, destacó la participación de más de 350 asistentes y señaló que el objetivo del evento es “abordar la nutrición de cultivos y pasturas en zonas semiáridas y subhúmedas, con foco en el uso eficiente del agua y la innovación productiva”. Además, agradeció el acompañamiento del Gobierno de La Pampa y de la Universidad Nacional de La Pampa.

La directiva recordó que la Asociación ya lleva realizados 18 simposios y explicó que este año se decidió avanzar hacia una modalidad más regional e itinerante. “Pensamos hacerlo más regional para tomar con mayor dedicación algunas zonas que tienen particularidades y cultivos específicos”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Fertilizar Asociación Civil, Roberto Rotondaro, señaló que “difundir conocimientos sobre nutrición de cultivos y cuidado del suelo para una producción sostenible es el objetivo de Fertilizar. Estamos muy contentos con la convocatoria”.

Desde el ámbito académico, la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, Lía Molas, destacó la importancia de discutir fertilidad desde una mirada integrada entre agricultura y ganadería. “Esta es una región semiárida con sistemas integrados. Para la agricultura mejorar los estándares de fertilidad es un desafío y en los sistemas ganaderos es una deuda pendiente”, afirmó. “Desde lo académico muchas veces vemos estos temas fragmentados y esta es una oportunidad para analizarlos de manera integrada”, agregó.

A su turno, el subsecretario de Asuntos Agrarios del Ministerio de Producción de La Pampa, Ricardo Beraldi, vinculó el debate sobre fertilización con los problemas de calidad registrados en la última campaña triguera. “Tenemos el gran desafío de mantener nutrientes en la tierra, más viniendo de una gran producción de trigo con muchas deficiencias de proteína”, advirtió.

El funcionario también mencionó las dificultades económicas vinculadas al costo de los fertilizantes nitrogenados. “Con el valor actual de la urea, la toma de decisiones debe ser actuar con la mayor eficiencia posible”.

Finalmente, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones frente al contexto económico y ajuste en las universidades. “Debemos agudizar el ingenio y la creatividad. En tiempos difíciles hay que unirse y trabajar en conjunto para encontrar nuevas ideas”, afirmó.