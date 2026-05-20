Incendio de una cosechadora en zona Fauzon

En la mañana de este martes cercano al medio dia, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio acudieron al establecimiento Los Jagueles, en zona rural de Fauzon, donde una cosechadora marca Class Tucano, realizaba la cosecha del cultivo de soja, en momento que la maquina tomo fuego en plena labor.

A pesar de los esfuerzos del propietario y empleados, un vecino dio aviso a Bomberos y las unidades al llegar si bien logran controlar el foco de fuego, la misma se destruyo casi por completo, informo el Jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios, Comandante Sergio Fernandez.

Foto: Bomberos Voluntarios 9 de Julio