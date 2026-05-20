Nueve de Julio:  drenajes programados en la red de agua para este miercoles 21

BSA informa que durante la madrugada del próximo jueves 21, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.

El objetivo es purgar y limpiar los conductos en sectores específicos de la red, para lo cual se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:

 Santa Fe esquina Tucumán.

 Santa Fe esquina San Martin.

 Santiago del Estero esquina Salta.

 Heredia esquina San Martin.

 La Rioja esquina Aitta.

Durante estos trabajos, que serán ejecutados entre las 00:00 y las 06:00 hs, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.

Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.