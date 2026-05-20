Nueve de Julio: drenajes programados en la red de agua para este miercoles 21
BSA informa que durante la madrugada del próximo jueves 21, se realizarán tareas de mantenimiento y optimización sobre la red de agua de Nueve de Julio.
El objetivo es purgar y limpiar los conductos en sectores específicos de la red, para lo cual se realizará la apertura de válvulas en los siguientes puntos:
Santa Fe esquina Tucumán.
Santa Fe esquina San Martin.
Santiago del Estero esquina Salta.
Heredia esquina San Martin.
La Rioja esquina Aitta.
Durante estos trabajos, que serán ejecutados entre las 00:00 y las 06:00 hs, es probable que se registre baja presión en la red de distribución y que se produzca anegación en la vía pública en los sectores mencionados.
Una vez finalizadas las maniobras, el servicio de agua se normalizará de forma paulatina y en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta tanto recupere su aspecto habitual.
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