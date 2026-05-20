Buen momento deportivo: Mariano Navone avanzo a Cuartos de Final en Ginebra

Mariano Navone buscará dar la sorpresa en Roland Garros y por eso se está preparando de la mejor manera porque después de una buena semana en el Masters 1000 de Roma, ahora está pisando fuerte en Ginebra.

La Nave, que llegará a París adentro del top 40, venció este medio dia a Cameron Norrie por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 42 minutos de juego y avanzó a los cuartos de final del ATP 250 que se juega en el club de tenis más grande y antiguo de Suiza, la tierra de Roger Federer.

El actual 42 del mundo rozó el 80% de efectividad en el primer servicio y logró quebrarle el servicio al ex número 8 del ranking en un momento clave para ponerse 5-4 arriba en el segundo set.

El oriundo de 9 de Julio quedó como el único argentino en el cuadro ya que en cuartos podía cruzarse con Francisco Comesaña, pero el Tiburón perdió con el español Jaume Munar por un doble 6-4 y se despidió en octavos.

Navone y Munar se enfrentarán por primera vez en el circuito ATP este jueves cerca de las 6:30 por un lugar en las semifinales.