Gentile visito localidades del distrito de 9 de Julio

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile -acompañada por la directora de Delegaciones, Romina Carballo-, llevó adelante ayer una recorrida de trabajo por las localidades de El Provincial, Norumbega y 12 de Octubre, donde mantuvo encuentros con delegados, vecinos e instituciones educativas, avanzando en el seguimiento de distintas acciones de gestión y escuchando inquietudes de cada comunidad.

En la localidad de El Provincial, junto a la delegada Candela Esparano, visitó el CAPS local y dialogó con vecinos sobre distintas necesidades y proyectos vinculados al funcionamiento diario de la localidad, además de interiorizarse sobre el desarrollo de tareas y trabajos que se vienen ejecutando.

Posteriormente, en Norumbega, la jefa comunal desarrolló una agenda similar, visitando además la Escuela Primaria Nº 6 “Arturo R. Yeomans”, donde compartió una charla con docentes sobre la actualidad educativa y diferentes aspectos vinculados a la comunidad escolar.

Finalmente, en 12 de Octubre, Gentile mantuvo una reunión de trabajo con el delegado Héctor Figueroa, con quien repasó el avance de distintas tareas y servicios que se llevan adelante en la localidad, además de proyectar futuras acciones de gestión para continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos.