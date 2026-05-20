El CPR 9 de Julio esclarecio un hecho de abigeato y hay un detenido

Desde el CPR 9 de julio a cargo del Comisario Inspector, Mario Cattureti se informo que en el marco de una investigación indicada en el mes en curso, por el delito de abigeato (faena clandestina de animales), el cual ocurrio en la zona de Fauzon/Tejar dónde resultó victima Abad Juan Carlos.

Tras la investigación que se realizo, el resultado arrojo el secuestro de una Pick up. marca Chevrolet, en la cual se transportaban más de 200 kg. de carne vacuna correspondiente al animal faenado reconocida como propia por la víctima, el secuestro de elementos de cortes utilizados, arma de fuego, dónde prosiguiendo con la investigación, se recaratulo ABIGEATO AGRAVADO y se logró en la fecha la detención de un masculino mayor de edad domiciliado en esta ciudad ordenado por la fiscalía número 4 del dpto. judicial Mercedes, secuestro de elementos de interés para la investigación, dónde se realizará su traslado a prestar declaración indagatoria a sede judicial.

Quedando de esta manera totalmente esclarecido el hecho denunciado e investigado . Fdo. Comisario inspector Catturetti Mario Sebastián.