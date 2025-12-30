Un informe destaca que productores agropecuarios exhibieron el nivel de confianza más alto en cinco años

En la última edición del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, se registró el nivel más alto de confianza de los productores desde julio de 2019. El índice general se ubicó en 159 puntos, un incremento del 28% respecto de la medición anterior y consolidando el máximo histórico de la serie.

El fuerte repunte se debió a una mejora significativa tanto en el Índice de Condiciones Presentes como en el de Expectativas Futuras, que alcanzaron sus niveles más altos. Así lo indicaron los especialistas, quienes explicaron que el aumento en las condiciones presentes del 43% fue impulsado por una mejor percepción de la situación financiera de los productores y por un marcado repunte en las expectativas de inversión.

«Estamos frente a un cambio muy relevante en el ánimo del productor. La mejora en las condiciones presentes es especialmente significativa porque indica que el optimismo ya no está apoyado únicamente en el futuro, sino también en la percepción del presente», explicó Steiger, director del Ag Barometer Austral.

En el caso del Índice de Expectativas Futuras , se obtuvo un incremento del 23% , reflejando una visión más favorable tanto sobre la situación financiera de los productores como sobre el desempeño del sector agropecuario en el próximo año.

Desde el Centro añadieron que este escenario de mayor confianza se ve acompañado por una evaluación mayoritariamente positiva de la gestión nacional: «el 65% de los productores considera que el Gobierno ha cumplido con sus expectativas, mientras que un 10% afirma que las ha superado y un 25% considera que estuvieron por debajo de lo esperado.»

Más interés por invertir, con cautela

Uno de los datos más destacados del informe es la recuperación del Índice de Expectativas de Inversión en activos fijos, que aumentó un 53% respecto de la medición anterior y, con 111 puntos, se consolidó como la segunda mejor marca histórica. En este contexto, el 55% de los productores considera que es un buen momento para invertir.

Entre las preferencias de inversión, la compra de tierras encabeza el ranking (29%), seguida por tractores (27%), hacienda de cría (20%) y hacienda de invernada (19%). También aparecieron las sembradoras y cosechadoras como alternativas relevantes.

Sin embargo, advirtieron que el optimismo no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas: el 38% de los productores, a pesar de ver favorable el contexto, no planea invertir en el corto plazo.

«La predisposición a invertir mejoró de manera clara, pero sigue condicionada por variables macroeconómicas clave. Las tasas de interés reales continúan siendo el principal obstáculo para transformar el optimismo en inversión efectiva», señaló Steiger.

En efecto, el 68% de los productores identificó a las altas tasas de interés como el principal freno para realizar inversiones en activos fijos, mientras que un 22% mencionó la incertidumbre cambiaria.

Preocupaciones de fondo

A pesar del fuerte repunte en la confianza, el informe reveló que el 64% de los productores no ve del todo descartada la amenaza del retorno del populismo en 2027, reflejando una preocupación estructural del sector.

En el plano externo, el optimismo fue contundente, con un 95% de los productores que considera que un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sería beneficioso para el complejo agroalimentario, destacando el potencial impacto sobre las exportaciones de carnes y la apertura de nuevos mercados.

Trigo: expectativas en los precios

En materia comercial, en el informe se evidenció una cautela en las decisiones de venta ya que, a pesar de las estimaciones de una cosecha récord, más de la mitad de los productores todavía no fijo precios para el trigo 2025/26. Cerca del 52% de los encuestados espera una mejora de precios antes de vender, combinando optimismo con cautela.