Semifinales de LNF: Mucho fútbol, adrenalina y un final abierto en el partido revancha

Se disputaron ayer domingo los dos partidos de ida de las semifinales de los playoff de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde en la localidad de French, el local recibió a San Martin, en un encuentro donde el primer tiempo, el albinegro hizo mejor las cosas, y a no ser por el buen trabajo del arquero Arana, el local no logro convertir, sin embargo, el Santo también hizo su juego en los 45 iniciales, pero no pudo ante el buen trabajo también del arquero Acosta.

El complemento, San Martin fue otro y con un juego mas colectivo, llego mas al arco de French. Casi sobre el final el visitante se quedo con un jugador menos. Fue expulsado Bayuat. Aun así San Martin siguió siendo mas y buscando el arco del rival, llegando en varias oportunidades.

Sobre el final del encuentro, y en tiempo de descuento, otra vez Arana salvo a su equipo, cuando rechaza con lo ultimo y desde el piso, una pelota por la que ya se gritaba gol en el «Alberto Dehenen». Empataron 0 a 0. La revancha será el domingo en el Santiago Noel Baztarrica.

Por su parte en el Estadio «Abel del Fabro», jugaron Once Tigres y Naon. El partido comenzó siendo mas para el local, hasta que la visita entro mas en contacto con la pelota. Fue tiro de esquina a loas 10 minutos cuando Diaz ingresa al área solo y conecta un cabezazo, que a pesar del intento de Facundo Cacho no logro contener.

El partido siguiendo siendo mas para Once Tigres, pero Naon no dejaba de preocupar, se las ingeniaba para llegar con la pelota a Perujo, y así se fueron al entre tiempo.

El complemento otra vez fue el auriazul el que mas buscaba, pero Naon fue respondiendo, y mientras los minutos pasaban, la visita se hacia dueño del medio campo, y Once Tigres si bien lo intentaba, la tenacidad no era la mismo. A los 85 minutos, Nacho Lacarra, le puso la firma final con un gol y cerro en un 2 a 0 para los dirigidos por el Gallego González.

Los dirigidos por Nico Simón tienen la difícil tarea de revertir el resultado y ganar, si quieren llegar a la final de los play off.

Síntesis partido de Ida

French 0 vs. San Martin 0

Once Tigres 0 vs. Atl. Naon 2