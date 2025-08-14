Un incendio devasto casi por completo una vivienda de la ciudad

En la tarde de este jueves 14 el Servicio de Emergencia de la ciudad fue alertado de un incendio en una vivienda ubicada en calle Joaquin V. González entre Tucumán y Cavallari, donde residía una mujer, la que por sus propios medios pudo salir, como así también logra sacar a tres canes de su propiedad, informaron desde Bomberos Voluntarios de 9 de Julio que trabajaron cuatro unidades conforme detallo el Jefe del Cuerpo, Comandante, Sergio Fernández, quien resalto que «la labor fue intensa por la alta carga de fuego en el lugar».

El alerta ingreso al Cuartel de Bomberos a las 15:10hs. , y en primer lugar acudieron dos unidades, para luego llegar dos mas en apoyo. Conforme detallo Fernández a El Regional Digital, en el lugar hay dos viviendas, una principal que da sobre la calle J.V. Gonzalez, en la que viven dos adultos mayores, y una interna, que es la que se incendio y que vive la hija del matrimonio. El jefe de Bomberos explico que en la vivienda principal solo sufrió el impacto del humo que afecto a esa vivienda, mientras que la otra, fue seriamente dañada por el fuego. Consultado sobre el origen del incendio no dio precisión de como se inicio.

Intervención del Municipio

Desde el Municipio reportaron «pérdida total de una habitación de la vivienda. En lo que respecta al municipio, ya se acercó al lugar del hecho y tomó conocimiento Maria Márquez, Secretaria de Desarrollo Comunitario. El municipio va a intervenir con el área de materiales y se van a reunir los damnificados con trabajadora social y arquitecta de la Municipalidad.