En horas de la jornada del 18 de noviembre, personal de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio intervino en un procedimiento desarrollado en la intersección de avenida Urquiza y Santiago del Estero, a raíz de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una confrontación de vecinos. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un masculino que se encontraba detrás de un automóvil portando una cuchilla y un caño de color negro. Al advertir la presencia policial, el sujeto se abalanzó sobre los uniformados, ofreciendo resistencia, por lo que debió ser reducido, conforme se informo por parte de Policia Comunal 9 de Julio.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de una cuchilla de hoja plateada y un caño de color negro. Asimismo, un grupo de masculinos salió de una vivienda e intentó agredir al individuo reducido, situación que fue rápidamente controlada por el personal policial, evitando que el conflicto adquiriera mayores dimensiones.

El involucrado fue trasladado al nosocomio local para su evaluación médica, donde se constataron lesiones de carácter leve producto de la confrontación con los vecinos. Los efectivos policiales intervinientes resultaron ilesos.

Puesta en conocimiento, la UFI N° 5 del Departamento Judicial Mercedes avaló el procedimiento y dispuso las medidas legales correspondientes, iniciándose actuaciones por el delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio. La intervención permitió controlar una situación de violencia en la vía pública, asegurar los elementos involucrados y restablecer el orden, destacándose la rápida respuesta y el accionar del personal policial.

Video aportado por un vecino y donde se observa el dificil momento entre vecinos, e se escuchan disparos y el accionar policial en el lugar. En el video se escucha, un hombre aseguro haber recibido un disparo