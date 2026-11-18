Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio extendieron una invitación a la comunidad a participar del encuentro coral “Tres Generaciones Cantan”, que se realizará el próximo 5 de diciembre, a las 20 horas, en el Salón Blanco Municipal, con entrada será libre y gratuita.

El concierto contará con la participación del Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia, dirigido por David Maccagnani, quien llevará adelante la segunda edición de este encuentro como cierre de las actividades del año.

En esta oportunidad, también se presentará el Coro de Adultos del Colegio Santa María de Pehuajó, bajo la dirección de Néstor Correa.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro a través de la música, en el que niños, jóvenes y adultos compartan la pasión por el canto coral y la experiencia de cantar juntos.