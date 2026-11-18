La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo, anunció la realización de una nueva edición del tradicional Festival de Compras, que tendrá lugar el martes 8 de diciembre, de 16.30 a 23 horas, sobre avenida San Martín, entre Libertad e Hipólito Yrigoyen.

La convocatoria está abierta a comercios habilitados, vendedores por catálogo, emprendedores con producción artesanal, elaboradores artesanales de alimentos que cuenten con código QR, instituciones y asociaciones civiles registradas, y food trucks.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del enlace disponible en las redes sociales oficiales del Municipio.

Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse con la Oficina de Empleo, de 7 a 13 horas, a los teléfonos 610083 o 610084.