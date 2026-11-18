Dos productores de Carlos Casares recurrieron a la Justicia para exigir información sobre las obras hidráulicas y el destino de los fondos anunciados por Kicillof. Reclaman contratos, pagos, empresas adjudicatarias y avances concretos. El Ministerio de Infraestructura prometió responder, pero el conflicto dejó expuesta una incómoda pregunta: ¿qué se hizo realmente para evitar nuevas inundaciones?

Las inundaciones siguen siendo un dolor de cabeza para buena parte del interior bonaerense, pero ahora el problema también llegó a los tribunales. Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, ante la falta de respuestas a un pedido de información sobre las obras hidráulicas en la cuenca del río Salado.

La historia comenzó el 22 de julio, cuando los productores solicitaron documentación sobre las intervenciones previstas y ejecutadas en la región. Según sostienen en la presentación judicial, el plazo para responder venció el 3 de septiembre sin que el Ministerio entregara la información ni comunicara una prórroga.

Finalmente, el 22 de octubre recurrieron a la Justicia de Trenque Lauquen para intentar terminar con lo que consideran un silencio injustificado de la administración provincial.

Los millones anunciados y las cuentas que piden conocer

El reclamo pone bajo la lupa uno de los anuncios más importantes del gobierno de Axel Kicillof. El 26 de agosto, la Provincia presentó un plan de prevención y mitigación de fenómenos climáticos extremos, con una inversión superior a los 2,3 billones de pesos, distribuida entre distintos organismos y políticas públicas.

Sin embargo, los productores quieren pasar de los anuncios a los papeles. Reclaman conocer qué parte de esos recursos corresponde a obras hidráulicas, si se trata de partidas ya presupuestadas o de financiamiento adicional, qué empresas fueron contratadas y cuánto dinero se pagó efectivamente.

También exigen precisiones sobre las licitaciones, los certificados de obra, los estudios técnicos y los trabajos que permanecen pendientes.

El planteo apunta directamente a la gestión de Katopodis, responsable de una de las áreas centrales en la ejecución de infraestructura provincial.

Las obras que quedaron bajo la lupa

Entre las intervenciones sobre las que se solicita información aparecen el arroyo Saladillo, el canal troncal Mones Cazón, los canales Vinculación y del Este y distintos trabajos vinculados con el sistema hídrico de Bragado.

El pedido también alcanza a obras en caminos rurales, alcantarillas, puentes y canales de Carlos Casares, así como a las medidas adoptadas durante 2025 y 2026 para enfrentar los anegamientos.

No se trata de un problema menor. En una región donde la producción agropecuaria depende de la transitabilidad de los caminos y del escurrimiento del agua, conocer los proyectos y sus plazos puede marcar la diferencia entre prevenir una emergencia o volver a sufrir sus consecuencias.

Katopodis prometió responder

Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron, tras conocerse la presentación judicial, que contestarían el pedido de informes a la brevedad. Sin embargo, no pudo verificarse públicamente una respuesta posterior con toda la documentación solicitada ni una resolución definitiva del amparo.

Los productores aclararon que no buscan que la Justicia decida si las obras son correctas o suficientes. Su reclamo es más elemental: que la Provincia informe qué hizo, cuánto gastó y qué tiene previsto ejecutar.

El expediente no acredita por sí mismo irregularidades en el manejo de fondos ni desvíos de dinero. Pero sí abre un frente incómodo para una gestión que coloca a la obra pública entre sus principales banderas políticas.

Mientras Kicillof y Katopodis destacan las inversiones provinciales y responsabilizan al Gobierno nacional por la paralización de obras y la falta de recursos, en Carlos Casares hay productores que tuvieron que recurrir a la Justicia para obtener información sobre los trabajos de su propia región.

La discusión ya no pasa solamente por cuánto dinero anuncia el Gobierno bonaerense, sino por cuánto se ejecuta, quién lo recibe y qué resultados concretos llegan al territorio.

Y esa es, precisamente, la respuesta que ahora se le reclama a Katopodis.

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