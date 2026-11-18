El entusiasmo que generan los alumnos Salvador del 3ero. año, Martina y Joaquín de 6to. y Joaquín del 4to. año de la Escuela Técnica Nº 2 Mercedes Vázquez de Labbe, cuando describen el proyecto “Red inteligente de monitoreo de napas y prevención de inundaciones”, es sorprendente. Esto a partir de un proyecto que surge mediante una iniciativa de la Fundación Conciencia y la empresa Samsung, quien financia los proyectos bajo el lema «Solve for Tomorrow» (soluciones para el futuro), y que este año en su 13º edición recibió unos 500 proyectos presentados de todo el país, por parte de alumnos de 12 a 19 años.

En ese marco los alumnos de la Técnica Nº 2 de 9 de Julio acompañados por un equipo de profesores que los fueron guiando, donde como oportunidad encontraron una falta de información que advierta de posibles inundaciones en zonas urbanas y rurales. A partir de allí se inicio un trabajo de investigación y que vinculado a métodos de medición, fueron dando vida a su proyecto “Red inteligente de monitoreo de napas y prevención de inundaciones”, y que hoy lo tiene como uno de las cinco startup elegidas por el Concurso y el único proyecto de la Provincia de Buenos Aires.

Gonzalo Vitale, uno de los profesores, destaco en dialogo con El Regional Digital, que los alumnos se han embarcado en un proyecto muy superador, donde dentro de la propuesta se trabajo en tres instancias. La primera instancia fue la presentación de documentación o de un proyecto. La segunda etapa de co creación. Los chicos hicieron un gran trabajo durante esa etapa y lograron pasar a la final. La tercera, es la final del concurso y que será los días 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Buenos Aries.

Los alumnos y el desafío de innovar en favor de la comunidad urbana y rural

Salvador del 3er. año de la Técnica 2, comento, «nosotros encontramos una problemática que básicamente en el partido de 9 de julio, por las inundaciones, nos encontramos con muchas calles quedan anegadas, gente que no puede acceder a sus viviendas. Además afecta a los cultivos del campo, resumio.

Por su parte, Joaquin del 6to. año recordó que a partir del del certamen de Samsung, el desafío es que el proyecto sea escalable y sea relativamente sencillo de hacer y la idea es que participe toda la comunidad también.

Como desafío desarrollamos tres prototipos, y luego llegamos a crear un sistema que con la presión hidrostática sacamos la altura de la napa, la altura de la columna de agua de una napa, donde con el sensor se toma la presión y una fórmula matemática nos dice con un margen del 1% de error, la altura exacta de las napas. La idea del proyecto es que sea escalable, que se pueda aplicar en toda la región o en todo el país», apunto.

Según Joaquín, 9 de Julio es una zona rural. Entonces descubrimos que además se le pueden agregar otro tipo de sensores, que pueden medir pH, conductividad, dureza del agua, que también favorece para que, por ejemplo, los ingenieros agrónomos, con esos valores, descubran el momento exacto en el año en el que es mejor plantar.

Por su lado, Martina, conto el trabajo previo para llegar a la construcción del proyecto, «hicimos una encuesta virtual, a profesionales del campo, ya sea ingenieros agrónomos o trabajadores rurales y ahí nos aconsejaron un par de cosas.

Después otras personas que no se dedicaban al campo, nos recomendaron cómo nutrir quizás la web, o cómo nutrir el proyecto en general, cómo enriquecerlo. Entonces estuvo muy bueno. Los ingenieros agrónomos nos explicaron sobre la altura de la napa, y todos los datos que se pueden sacar a partir de eso, eran muy útiles para la gente que trabajaba en el campo», resumió la alumna de la Escuela Técnica.

INGRESA Y MIRA EN LINK EL PROYECTO RED INTELIGENTE MONITOREO DE NAPAS

En cuanto al funcionamiento, Joaquin del 4to. año, informo que «las estaciones están pensadas para que sean autónomas, con el menor mantenimiento, que transmitan los datos a una central ubicada acá en la ciudad de 9 de Julio, para ello nos hemos contactado con el municipio para ver si podíamos usar su infraestructura, para poder montar la página web, y que esos datos se publiquen en tiempo real, o cada cinco minutos se actualicen, sin dejar de lado lo que es pH, turbidez, temperatura, conductividad. La idea es que también estos datos los pueda tener tanto la Municipalidad, como una persona que trabaja en el campo, tanto a nivel local como de la región.

Segun Joaco, la idea sería empezar a colocarlas en las zonas más bajas, para poder tener mayor alertas a un posible evento, para ello hay tres etapas, la calibración del equipo, para poder tomar los datos con precisión. La segunda etapa, es transmisión de datos. Y la tercera etapa, que es de autonomía de la estación.

Hoy estamos en la primera, pasando a la segunda ya. Porque ya empezamos a tomar los datos, con el primer prototipo que hicimos. En cuanto al equipo, salió todo acá, de adentro de la escuela, con ayuda de la Cooperadora, de la Dirección, es bien nuestro, defendieron los alumnos.

Acerca del trabajo y el desarrollo del mismo, Martina puso en valor que no son solo ellos, «son nuestros papás, son los profesores, son obviamente directivos. Hay un montón de gente atrás nuestro y da alegría ver el entusiasmo de ellos, para mí es la parte más linda, reflexiono.

Like para la votación

Para la final, la misma se dará los días 25 y 26 de noviembre donde los cinco proyectos a nivel nacional y necesitan muchos likes, por lo que ESTA ABIERTA LA VOTACION , y se requiere de ello porque suma a lo que luego dictamine el jurado, informo Joaquín.

Compromiso y empatía

Finalmente, el profe Vitale cerro diciendo que lo expresado por los alumnos es la capacidad de empatía que han desarrollado los chicos. También el compromiso. Es algo que ellos se pusieron en los hombros y llevaron adelante con un compromiso, es envidiable. Sinceramente, uno lo que les traslada todos los días a ellos al verlos trabajar es lo orgulloso que se siente uno de ver cómo se comprometen, el nivel de respuesta que obtenemos de parte de ellos cuando uno por ahí les solicita algo. Y también el nivel de respuesta que ha tenido la comunidad con los votos, es gigante», grafico.