En horas de la madrugada de este miércoles, la Policía Comunal de 9 de Julio en conjunto personal de Estación de Policía local, Sub DDI Bragado, GTO y de la Sub Secretaria de Seguridad y Transito, en conjunto con GUM, llevo adelante el cumplimiento de cinco ordenes de allanamientos por distintos hechos a la ley de transito y por incumplimiento a los controles por el cumplimiento de la ordenanza vigente que regula el uso de escapes adulterados en motovehículos, en una orden judicial emanada por el Juzgado de Faltas Municipal.

Conforme se informo, los procedimientos arrojaron resultados positivos y se secuestraron ocho moto vehículos que habían sido identificados realizando maniobras peligrosas, ademas de distintas irregularidades, entre ellas escapes adulterados y modificaciones para participar en picadas.

Además, se incautó una motocicleta que habría participado durante el pasado fin de semana en la agresión contra un móvil de la Guardia Urbana Municipal (GUM), en el marco de un operativo de control.

Cabe destacar que los vehículos secuestrados no volverán a circular y permanecerán depositados hasta su posterior compactación.