Se completó el domingo pasado en Junín el Torneo Clausura de Hockey de caballeros, con el partido que disputaron Atlético 9 de Julio y Eclipse, de Gral. Villegas, precisamente los dos que lideran la Zona “A”, mientras que en la “B” el Club Social es el cómodo puntero.

El partido en realidad fue parejo, con ambos equipos sin arriesgarse demasiado y así fue que llegaron al último período sin goles y en el minuto 54, en un córner corto, Eclipse rompió la igualdad convirtiendo, lo que obligó al conjunto de nuestra ciudad a ir con todo al ataque y 4 minutos después, con gol de Manuel Mississiàn logró el empate, finalizando el encuentro 1 a 1 y de esa forma se mantienen las posiciones de la “A”, Atlético 9 de Julio primero, Eclipse segundo, San Martín (Pehuajó) tercero, Argentino (T. Lauquen) cuarto y Rivadavia de Lincoln quinto, clasificando los cuatro primeros para los play offs, que comienzan el próximo domingo, con partidos en cancha de Atlético y de Social.

El representativo de 9 de Julio formó con Diego A. Acosta, Valentin Alvarez, Marcos Asenjo, Juan Cruz Castel, Jose Ignacio Gatica, Benjamin Gonzalez, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu (c), Ramiro Montini, Julio Rodriguez, Juan Manuel Rossi, Walter Soria. DT Gonzalo Cancelleri, AT Trinidad Iturralde, PF Pupi Rossi.

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