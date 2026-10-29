Un hombre quedo aprehendido, tras comprobarse varios hechos de violencia de genero en su contra

En el marco de una investigación penal que comprende diversos hechos de lesiones leves agravadas por mediar una relación de pareja y violencia de género, daño, violación de domicilio y desobediencia a la autoridad, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio, en conjunto con la Comisaría de la Mujer y la Familia, desarrolló una serie de tareas investigativas que permitieron solicitar ante la Justicia una orden de allanamiento y la detención de un hombre, hecho que se dio este jueves 29.

Conforme información policial, la investigación sobre el ahora aprehendido, comprende distintos hechos en los que varias mujeres habrían resultado víctimas de situaciones de violencia atribuidas al mismo imputado, circunstancia que dio lugar al avance de las actuaciones judiciales y al trabajo coordinado entre las dependencias policiales intervinientes.

Una vez otorgadas las medidas judiciales correspondientes, se llevó adelante un operativo en un domicilio ubicado en avenida Agustín Álvarez al 1300 de esta ciudad, con la participación conjunta de efectivos de la Estación de Policía Comunal, la Comisaría de la Mujer y la Familia y personal de la DAIC.

Como resultado del procedimiento, se concretó la detención de un hombre de 45 años, además del secuestro de un teléfono celular marca iPhone 15 Pro Max, una computadora portátil tipo notebook y un dispositivo de almacenamiento USB (pendrive), elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Mantenida la comunicación con la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Mercedes, la autoridad judicial interviniente avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a primera audiencia, previsto para el día 28 de octubre.

Se destaca especialmente el trabajo investigativo conjunto entre el GTO de la Estación de Policía Comunal Nueve de Julio y la Comisaría de la Mujer y la Familia, cuya articulación permitió avanzar en las distintas actuaciones, reunir elementos de interés para la causa y concretar las medidas judiciales ordenadas.

La intervención refleja la importancia del trabajo coordinado y especializado ante hechos de violencia de género, procurando el esclarecimiento de los sucesos denunciados y el abordaje de las situaciones que afectan a las mujeres víctimas.