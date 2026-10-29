Policía Comunal 9 de Julio advierte sobre estafas a través de las redes sociales

Ante los casos de estafas que se presentan (algunos se concretan y otros son intentos frustrados) con el fin de prevenir los delitos de defraudación, la Policía de 9 de Julio dio a conocer un informe.

Se advierte a la comunidad sobre el riesgo que existe en las redes sociales, la Policía informó que a través de markateplace «están siendo víctimas de incontables estafas virtuales».

Además agrega la información que «es sumamente importante entender que estas estafas no se concretan sin datos personales de cualquier índole o ser dirigidos a otra aplicación, o llamados de la misma plataforma por Whats App haciéndose pasar por gerentes para solucionar lo ya irremediable».

«Así acceden a sus cuentas y extraen su dinero o se realizan operaciones. Cualquier diligencia por reclamo se hace directamente en forma personal. No realicen el reclamo virtualmente», señala la información policial.