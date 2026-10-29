Jueves 29: Convocan a un paro nacional docente y jornada de duelo por la muerte de la maestra rural en Corrientes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente y una jornada de duelo para este jueves 29 de octubre, tras la muerte de Nancy Estela Godoy, la docente rural de 52 años que desapareció el 7 de octubre en Corrientes.

Según constató la Agencia Noticias Argentinas, a través de un comunicado, el gremio llamó a realizar la medida de fuerza en el marco de un reclamo sindical para exigir justicia y el esclarecimiento de lo sucedido.

Godoy era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina; y su cuerpo fue hallado este miércoles, tras ser buscada durante más de tres semanas, mientras la investigación en curso busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso puso el foco en las condiciones laborales de los docentes rurales.

Previo a la desaparición de Godoy, la profesional había denunciado problemas en el estado de la escuela, entre ellos falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.

Los sindicatos docentes reclamaron que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades penales correspondientes; y por el caso, hasta el momento hay cinco detenidos y una investigación por femicidio en trámite.

En ese sentido, el procedimiento por la muerte de la docente tiene detenidos a Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, también vinculados al establecimiento; Rosa Leguizamón, pareja de Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón, quien está acusado de falso testimonio.

La situación procesal de los sospechosos no es idéntica: los tres hombres señalados como presuntos autores materiales fueron imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple. Bordón, por su parte, está acusado de falso testimonio. La Justicia dictó prisión preventiva para los detenidos mientras avanza la investigación.

El cuerpo de Godoy fue localizado semisumergido en un bañado de una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. El lugar es de difícil acceso, por lo que los investigadores debieron organizar un operativo especial para llegar hasta allí y realizar las pericias. La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de la docente y establecer qué ocurrió.

Tras la confirmación del hallazgo, CTERA y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) expresaron su dolor y solidaridad con los familiares de Godoy.

SUTECO convocó también a un paro provincial para este jueves, junto con jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en distintas localidades correntinas.