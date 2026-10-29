Campaña agrícola 26/27 en 9 de Julio y Vedia: En una distancia de 150 kms. dos escenarios productivos muy distintos

La campaña agrícola 26/27 en el partido de 9 de Julio es muy distinta si se la compara con distritos vecinos al norte o este, esto por el exceso de agua en el suelo producto de las ultimas lluvias y que se suman a la inundación que se sufrió en el 2025.

Agua en superficie o falta de piso, a lo que se suma que no hay caminos transitable, al estar inundados en estrechez de paso con maquinas, hizo que por ejemplo se sembrara menos trigo de lo que se estimaba. De cara a la gruesa (maíz, soja, girasol) el panorama no es muy distinto.

El Lic. en producción agropecuaria, Joaquín Deagustini de la empresa Asesor Agro, puntualizo a El Regional Digital que «es una campaña que viene compleja, primeramente con poca superficie de siembra».

Asesor Agro es una empresa de asesoramiento agronómico cuyos clientes están en 9 de Julio, Casares, Vedia (Partido de Leandro N. Alem), Gral. Viamonte, y el comparativo de la situación es muy distinta a 9 de Julio.

Campaña con escenarios distintos en Vedia y 9 de Julio con tan solo 150 kms de distancia

Campaña fina en 9 de Julio

Conforme explico Deagustini, «la zona de 9 de Julio estuvo muy complicada a la siembra por mucha cantidad de agua, complicado de camino y además obviamente el tema precios, más que nada urea. La fecha de la siembra del trigo estuvo complicado con eso, y no nos permitió sembrar tal vez la superficie que estábamos acostumbrados.

Lo que se pudo sembrar está bueno, se eligieron bien lotes, ya viendo que la napa estaba alta y que daba el año «niño» y mucha probabilidad de lluvia. En la estrategia, se eligio lotes altos y con poca probabilidad de anegamiento, entonces estos lotes están buenos. Los lotes que tal vez son un poco más bajos, estamos viendo que más allá que el cultivo está bueno, podemos llegar a tener bastante superficie perdida que la general del lote después termina bajando mucho el rendimiento», estimo.

Sin embargo a pesar de la poca superficie, celebro que «donde está bueno, vemos que viene con unas condiciones climáticas muy buenas en el llenado, esta sano, con buena capacidad de macollaje por la disponibilidad de agua, con buenas perspectivas», remarco

Campaña fina en Vedia

Sin embargo en la localidad bonaerense de Vedia, donde la empresa asesora un buen numero de hectáreas, Joaquin Deagustini, explico que por experiencias pasadas, no es una zona muy triguera, por lo que también se hizo poca superficie, pero lo que está, está bueno. Allá venía un poco más seco, con menos agua y tenemos algún daño un poco mayor de heladas, que vemos que nos puede llegar a disminuir un poco el potencial, pero en general también, los trigos están buenos, con buenas perspectivas.

La Gruesa

En este segmento agrícola los productores que tenían proyectado un esquema de siembra, también debió cambiarse. «Lo que estamos viendo también viene acompañado del agua, la zona de 9 de Julio viene mucho más golpeada, viene de un año de inundación y con un régimen de lluvia muy alto, por lo que está complicando tal vez el avance de la siembra, caminos, lotes, maquinarias.

Por su parte la zona de Vedia no viene con esta problemática, la verdad es que hay unas condiciones ideales en esa zona y se avanzó muy bien con lo que es la siembra de maíz, sembrando todo en fecha, ya hay muchos lotes ya con su fertilización nitrogenada ya terminada. Y desde hace aproximadamente 15 días que se viene sembrando a buen ritmo soja, con un avance de siembra en tiempo y forma muy bueno», destaco el vocero de Asesor Agro

En cuanto a 9 de Julio, la siembra de la oleaginosa, para los campos que asesora la empresa, «la siembra de soja no hemos empezado todavía, creo que estamos por largar en estos días, esto también por la limitante de agua en los lotes, caminos, que vemos que puede llegar a la general o tal vez algún atraso en la fecha», estimo.