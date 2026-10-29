La intendente Gentile recibio a «Los Kosiukos», campeones sud americanos de Newcom

La Intendente Municipal, María José Gentile, recibió ayer al mediodía a parte de los integrantes de Kosiukos, el equipo representativo del Club Atletico 9 de Julio que se consagró campeón sudamericano de Newcom 2026 en Uruguay.

El encuentro, que también fue acompañado por miembros de comisión directiva del Club, como Martin Cappelletti y Abel De la Plaza, se realizó en el despacho municipal, luego del logro obtenido por el conjunto nuevejuliense en el torneo disputado en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.

La competencia reunió a equipos de Argentina, Paraguay y Uruguay, en una propuesta que combinó el deporte con el compañerismo y el intercambio entre delegaciones.

El título se suma a los antecedentes de «Los Kosiukos», y que también se consagró campeón argentino en 2024, en Corrientes, y en 2025, en Santiago del Estero, consolidando su trayectoria dentro de esta disciplina que continúa creciendo en la región.