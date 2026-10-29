Vuelco en ruta 5: dos personas heridas

El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Pehuajó, Alejandro Bethouart, informó que hoy a las 6.15 horas, fueron convocados desde el Hospital, donde daban cuenta del vuelco de un vehículo en el kilómetro 372 de la ruta 5, en el límite de la jurisdicción de Francisco Madero.

Hacia el lugar partieron los móviles 24 y 10 con una dotación a cargo de Diego Figueredo, quienes al llegar al lugar se encontraron con personal de salud que ya había asistido a los ocupantes de la camioneta, una pareja de Pehuajó, jóvenes pero mayores de edad, que habrían sufrido varios golpes.