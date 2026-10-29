Se desarrolló la primera Ronda de Negocios propia de 9 de Julio

Durante la Municipalidad de Nueve de Julio, de este jueves se llevó adelante la primera Ronda de Negocios propia de 9 de Julio y que reunió a empresas locales y de la región, con el objetivo de potenciar el comercio local y zonal.

El trabajo fue impulsado a través de la Subsecretaría de Producción, junto con la Cámara de Comercio e Industria local, y durante la apertura que fue presidida por la Intendente Municipal, María José Gentile, acompañada de funcionarios de su Gabinete y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Diego Baztarrica, reunió a empresas, comercios, emprendedores y prestadores de servicios de distintos rubros, con la participación de representantes de localidades ubicadas en un radio de entre 200 y 250 kilómetros de Nueve de Julio. El encuentro propició un espacio de intercambio entre los distintos actores del sector productivo y comercial, con el objetivo de generar nuevos contactos, vincular potenciales clientes y proveedores, impulsar alianzas estratégicas y ampliar las posibilidades de crecimiento de las empresas y los emprendimientos participantes.

Entre los rubros pudo observarse la presencia de metalmecánica, recursos humanos, financiamiento, merchandansig, comunicación, servicios, comercio, distribuidores, alimentos balanceados para bovinos, asesoramiento de empresas, climatización, entre otros rubros.

Conceptos durante la apertura de la Ronda de Negocios

Al respecto, la subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, destacó la importancia de la convocatoria y la diversidad de sectores presentes, donde subrayo que el objetivo es “extender redes y generar oportunidades para todo el sector”, y agradeció a quienes se sumaron a la propuesta.

Por su parte Diego Baztarrica, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Nueve de Julio, agradeció la presencia de los participantes y el trabajo conjunto con la Municipalidad para concretar la iniciativa. Destacó el valor de la ronda como herramienta para fortalecer los vínculos comerciales y fomentar el conocimiento entre los actores económicos locales.

En ese sentido, expresó su expectativa de que la propuesta tenga continuidad y se convierta en una práctica habitual.

También planteó la posibilidad de avanzar, en futuras ediciones, con encuentros específicos por sectores para profundizar los intercambios y aprovechar mejor las oportunidades de vinculación comercial.

La Intendente Municipal, María José Gentile, explicó que la iniciativa surgió a partir de una primera ronda de negocios realizada meses atrás, que superó las expectativas de los organizadores y de los participantes.

A partir de esa experiencia, el Municipio y la Cámara de Comercio e Industria decidieron avanzar con una propuesta de alcance regional.

Gentile destacó la participación de más de 90 empresas, de las cuales más de 40 llegaron desde otras localidades, y señaló que se habían organizado más de 500 reuniones comerciales.

En ese sentido, remarcó la importancia de generar contactos e intercambios entre empresas, incluso más allá de las reuniones previamente coordinadas.

La Intendente también puso el foco en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado, especialmente frente a las dificultades económicas.

Por último, hizo referencia a la participación de profesionales especializados en comercio exterior, quienes brindaron asesoramiento para aquellas empresas e industrias interesadas en explorar posibilidades de exportación.