Un hombre fue victima de un robo millonario. Lo maniataron y amenazaron

La Estación de Policía 9 de Julio tomo en las ultimas horas una denuncia por un hecho de robo, donde la victima fue un hombre de mas de 80 años y que vive solo.

Conforme se conoció el hecho delictivo se sucedió en horas de la madrugada el ultimo sábado 15, cuando la victima se vio sorprendido en su vivienda de Av. Mitre al 2100, donde el o los delincuentes ingresaron al domicilio, el hombre se ve sorprendido, lo ataron y amenazaron, solicitándole un dinero en ahorro que el hombre poseía, y le llevaron una importante suma de dinero tanto en pesos como en moneda norteamericana

El hecho genero preocupación en los allegados del hombre; en tanto Policía ya trabaja en la investigación bajo la instrucción de la UFI N° 2, que interviene en la causa.