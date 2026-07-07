Un grupo de concejales se capacito sobre la «Ley Micaela»

En la mañana de hoy, en el Salón de las Américas del Palacio Municipal, se llevó a cabo una jornada de capacitación para concejales, en el marco de la aplicación de la denominada “Ley Micaela” y la Ordenanza Municipal” Bárbara Zabala”, que busca trabajar de manera integral temáticas vinculadas a perspectiva de género y diversidad.

La capacitación fue llevada adelante por integrantes del la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

La propuesta y su transversalización, está enmarcada en la Ley N° 27.499/18, y es fundamental para todas las decisiones que se tomen en el Estado municipal y en otras dependencias, buscando una construcción colectiva y una herramienta más para mover las desigualdades entre los géneros, logrando una transformación que la sociedad está requiriendo.

La “Ley Micaela” busca generar un cambio cultural y a transformar la política sensibilizando y capacitando en temática de género y violencia de género; evitando cualquier tipo de prejuicio o ideas basadas en estereotipos o roles de género, así como las relaciones de poder que se constituyen a partir de las diferencias sexuales, estructuradas en los planos simbólicos, normativos e institucionales.