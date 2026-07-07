Programa UBA XXI: Se abre la inscripción para el segundo cuatrimestre

La dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio convoca a los estudiantes del distrito interesados en iniciar su trayectoria universitaria a inscribirse al segundo cuatrimestre del programa UBA XXI, una propuesta que permite cursar y aprobar materias del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires desde nuestra ciudad, adelantando parte de los estudios universitarios antes del ingreso a la carrera elegida.

En este marco, se desarrolló una reunión de planificación con el equipo de profesores y el personal administrativo que coordina el funcionamiento del programa, donde se abordaron aspectos organizativos vinculados con el inicio del nuevo cuatrimestre, la impresión de exámenes, la coordinación académica y el acompañamiento a los estudiantes.

Actualmente, la sede de Nueve de Julio ofrece las materias Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Química, Matemática y Sociología, permitiendo que quienes proyectan continuar estudios universitarios puedan comenzar a transitar el ámbito académico desde su propia ciudad.

Los docentes destacaron que la propuesta no está dirigida exclusivamente a futuros estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, sino también a quienes planean cursar carreras en otras universidades, ya que varias de las asignaturas, especialmente Química, constituyen una sólida instancia de preparación para los cursos de ingreso de distintas casas de estudio.

Asimismo, recordaron que pueden inscribirse estudiantes que estén cursando quinto o sexto año del nivel secundario, quienes tienen la posibilidad de aprobar materias universitarias antes de finalizar sus estudios secundarios, facilitando así la transición hacia la educación superior.

Durante el encuentro también se puso en valor la importancia de la presencialidad como herramienta para acompañar el proceso de adaptación a las exigencias universitarias. Los docentes coincidieron en que el seguimiento semanal, la organización del estudio y el acompañamiento cercano favorecen significativamente el desempeño de los alumnos en los parciales y exámenes finales.

PREINSCRIPCIÓN Y REMATRICULACIÓN

En cuanto al cronograma administrativo, se informó que la preinscripción y rematriculación permanecerán habilitadas del 26 de junio al 13 de julio para quienes ingresan por primera vez al programa o necesiten recuperar su usuario.

En tanto, la inscripción a materias se desarrolla del 7 al 26 de julio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Toda la información sobre carreras, materias, calendarios académicos y requisitos puede consultarse en el sitio oficial de UBA XXI y del CBC. Además, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Educación al teléfono 610082 o al 610000, interno 251, correspondiente a las oficinas del Polo Socio Productivo “San Cayetano”, donde recibirán asesoramiento personalizado.

Desde la dirección de Educación destacaron que UBA XXI constituye una herramienta de gran valor para los jóvenes de Nueve de Julio y las localidades del distrito, ya que permite afrontar con mayores herramientas el desafío del ingreso universitario, reduciendo las dificultades propias del cambio hacia la educación superior y fortaleciendo las posibilidades de permanencia y éxito académico.