«Cualquiera puede ser un Asesino»: Se presentó oficialmente la obra Agosto a Todo Teatro 2026  

El Grupo de Teatro de Caritas 9 de Julio como lo hace anualmente reunió en la última semana a periodistas locales a quienes presento oficialmente la obra teatral el ciclo 2026 titulada “Cualquiera puede ser un Asesino”, con varios actores en escena y asegurado casi dos horas humor puro, como acostumbran las obras de Agosto A Todo Teatro.

Este año el ciclo teatral será desde el 8 de agosto y hasta el sábado 5 de septiembre; y el elenco sobre el escenario es el siguiente: Sergio Pignataro es “Simon”, Sergio Carasai personifica a “Enrique”,” Noemi”, lo encarna Viviana Disario; “Tupont”, Matías Alzúa, “Margarita” es la explosiva Flor Bravo; “Beatriz” Natalia Pochi. En tanto que Gustavo Falco será “Julio”, el “Oficial Castillo”, Carlos del Castillo, el “Inspector Hilario”, le pondrá su cuota actoral Martín Bonafina.

Desde la organización también informaron que al staff actoral se suman en la dirección general, Eduardo Bonaldi, Ana Inés Sendoya y Marina Lozano. Diseño de luces y sonidos, Marina Lozano, Ramiro Leal. Coordinación, instituciones y difusión, María del Carmen Hernández.

Difusión y catering, Marrita Malicia, Julio Mascheroni, Carlos del Castillo. Diseño de programa, Sergio De Petri. Locución, Marta Campelli, Edgardo Videla.

Diseño de banners, Pablo Fantini y en fotografía, Sandra Poggi. En cuanto a la ficha técnica de Cualquiera puede ser un asesino, el operador de luces, María Lozano. Operador de sonido, Ramiro Leal.

Diseño de escenografía, Sergio Carasai. Armado y ejecución escenográfica, Grupo de Teatro de Caritas. Asistencia técnica, Ana Inés Sendoya, Rosana Corvo.

Asistente de producción, Marina Lozano. El aplauso, entonces, para el director de la obra de Jesús. Sus conceptos al respecto.

La Comedia

Se trata de dos matrimonios que deciden tomar vacaciones, con la diferencia que son las mujeres quienes se van primero, y sus maridos deciden quedarse por unos días

A partir de allí transcurren una serie de situaciones y enredos que deja al espectador pensando en que cualquiera puede ser un asesino.

Desde el grupo teatral, aseguraron que es muy divertida, entretenida, dura aproximadamente una hora y media.

Agosto a Todo Teatro: 36 años de pura diversión

El director teatral, Eduardo Bonoldi destaco que este ciclo cumple este año 36 años, fue un 27 de agosto del 90, recordó ante periodistas. Así que queremos agradecer porque desde el principio muchos de los que están acá comenzaron a acompañarnos y difundir este trabajo solidario que emprendió Caritas 9 de Julio.

Venta de entradas

La entrada tiene un valor de 20.000 pesos, y este año son 18 entidades de bien publico que se sumaron a la venta de entradas y el debut será el sábado 8 de agosto, informaron.

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