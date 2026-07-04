Un exitoso piloto del TC será concesionario de Indecar y Bull en Lobería

La familia Castellano dio un nuevo paso en su vínculo con el sector agropecuario al convertirse en concesionario oficial de Bull e Indecar en Lobería. Con raíces en el campo y una reconocida trayectoria en el Turismo Carretera, Jonatan Castellano inicia esta nueva etapa con la premisa de trasladar al agro los valores que marcaron su carrera deportiva: compromiso, trabajo en equipo y búsqueda de la excelencia.

Para la familia se trata de su primera experiencia como concesionario oficial de maquinaria agrícola. Sin embargo, aseguran que el desafío lo afrontan con la misma filosofía que los ha acompañado durante generaciones.

«Siempre digo lo que me enseñó mi viejo: ‘Si hacés algo, hacelo bien; si no, no lo hagas’. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y cumplir con las expectativas de los productores», afirmó Jonatan Castellano.

La decisión de representar a Indecar y Bull no fue casual. «Hace un tiempo que veníamos viendo de reojo el crecimiento de Indecar. Hoy no tengo dudas de que es una de las empresas líderes del mercado de sembradoras y Bull vino a completar el combo con un producto pensado para las necesidades de los productores argentinos», señaló.

Su experiencia como productor agropecuario, le permite comprender de primera mano las necesidades de quienes trabajan todos los días en el campo y brindar un asesoramiento basado en esa experiencia. «Los Castellano fueron, son y serán productores agropecuarios. Los fierros siempre nos apasionaron y conocer las necesidades que nosotros mismos tenemos nos permite asesorar desde la experiencia.»

Respecto del potencial en su zona de influencia, destacó que el sudeste bonaerense atraviesa una etapa donde la eficiencia se volvió indispensable. «Hoy hay que ser muy eficiente para lograr buenos resultados. Eso lleva a los productores a buscar permanentemente mejores herramientas y creemos que es un momento ideal para posicionar fuerte a Indecar y Bull en nuestra región.»

Uno de los pilares del nuevo concesionario será el servicio posventa. Para ello, la empresa contará con taller propio, personal capacitado en fábrica, vendedores en el campo y un importante stock de repuestos para reducir al mínimo los tiempos de respuesta. Sobre el desafío de diferenciarse de otros concesionarios agrícolas, la respuesta de Castellano es inmediata: “La diferencia la vamos a demostrar con trabajo. Queremos que nuestra identidad esté marcada por el servicio y el compromiso con cada productor”.

Su pasión por la competencia también estará presente en este nuevo emprendimiento. Castellano aseguró que muchos de los valores aprendidos en el automovilismo serán fundamentales para esta etapa. «La mejor herencia que me dejó mi viejo fue el camino que transitó. En el automovilismo aprendí lo que significa la alta competencia y esa misma exigencia quiero trasladarla al concesionario: dar siempre lo mejor y buscar la mejora permanente», destacó.

Con la misma filosofía que lo acompaña en el automovilismo y en la producción agropecuaria, “Pinchito” asegura que los objetivos son tan ambiciosos como exigentes. «Soy optimista por naturaleza. En el automovilismo siempre buscamos pelear campeonatos y, en esta nueva actividad, también queremos alcanzar el máximo nivel en ventas, en servicio y seguir creciendo junto a los productores».

Fuente: Pucheta y Asociados