La localidad de Morea recibe este miércoles 19 el Programa «Municipio Cercano»

El programa Municipio Cercano continúa recorriendo las localidades del distrito y este miércoles 19 de agosto llegará a Morea, con una jornada destinada a acercar servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos.

La actividad se desarrollará de 9 a 12 horas, con la participación de distintas áreas municipales, que ofrecerán atención, información y acompañamiento para facilitar el acceso a trámites, consultas y diferentes servicios.

Durante la jornada se brindarán propuestas vinculadas a Educación Vial, Defensa al Consumidor (OMIC), Gestión Ambiental, Actividades Económicas y Producción, Licencias de Conducir y Políticas de Género y Diversidad Sexual, entre otras áreas.

Asimismo, se desarrollarán acciones de promoción comunitaria y recorridas por comercios e instituciones de la localidad, con el objetivo de conocer sus inquietudes, actualizar información y fortalecer el vínculo con la comunidad.

De esta manera, Municipio Cercano continúa acercando la gestión a cada localidad del distrito, generando espacios de contacto directo con los vecinos y facilitando el acceso a las distintas áreas municipales.