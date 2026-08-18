La convecina Analia Benitez asumio como Consejera Escolar

En la mañana de este lunes, la presidente del Consejo Escolar de 9 de Julio, Valeria Maidana, en el marco de la renovación de autoridades y de la reorganización institucional del organismo, se llevó a cabo la asunción de la Consejera Escolar Rosalía Noemí Benítez, perteneciente al espacio Juntos por el Cambio, quien ocupará el cargo en reemplazo del Profesor Leonardo Rodoni, quien renuncio al cargo.

Durante el acto, se formalizó la incorporación de Benítez al cuerpo de Consejeros Escolares, quien asumió el compromiso de continuar trabajando en representación de la comunidad educativa y en el fortalecimiento de la gestión de los servicios educativos del distrito.

Asimismo, se concretó la toma de posesión del cargo de Secretario Técnico del Consejo Escolar por parte del agente Pablo Ezequiel Werbach, quien fue designado con carácter interino mediante la correspondiente resolución.

La incorporación del nuevo Secretario Técnico permitirá dar continuidad a las tareas administrativas y técnicas propias del organismo, acompañando la gestión del Consejo Escolar y garantizando el normal funcionamiento de los procedimientos vinculados a la infraestructura, servicios, recursos y demás aspectos de competencia del organismo.

Desde el Consejo Escolar de 9 de Julio se destacó la importancia de estos cambios para fortalecer el trabajo institucional, garantizar la continuidad de las políticas educativas y brindar respuestas eficientes a las necesidades de las comunidades educativas del distrito.

El nuevo cuerpo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Prof. Valeria Maidana

Vice-Presidente: Prof. Enrique Marquez

Secretario: Prof. Enzo Zega

Tesorera: Prof. María Elena Luberriaga

Vocal 1°: Prof. Norma Praitt

Vocal 2°: Prof. Rosalía Benitez