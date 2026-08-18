Este miércoles 19 se realiza una nueva Colecta de Sangre en Salón «Abuelo Julio»
El Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia confirmó una nueva colecta externa de sangre prevista para el miercoles 19 de agosto a partir de las 13.30 horas en el Salón Abuelo Julio, ubicado en Tomças Cosentino 1245.
Aquellas personas en condiciones e interesadas en donar sangre pueden reservar turnos al teléfono 02345 – 656192 (Stella).
En este caso la colecta incluye el Registro de Médula Osea. La organización la realizan en conjunto el Servicio de Hemoterapia del Hospital, el CEBAS 19 – Tecnicatura en Salud y el Sindicato de Salud Pública.
REQUISITOS PARA DONAR SANGRE
– Cada donante debe tener entre 16 y 65 años de edad.
– Para donar sangre deben tener un buen estado de salud.
– Concurrir con su DNI para acreditar su identidad.
– Desayunar antes de concurrir (no consumir lácteos, ni grasas).
Deja un comentario