La Escuela de Arte «AIME PAINE», expone el trabajo de sus alumnos en el Centro de Exposiciones de la Terminal de Omnibus

En el marco del Mes de las Infancias, quedó inaugurada una nueva muestra de arte en el Centro de Exposiciones de la Terminal de Ómnibus, con trabajos realizados por alumnos de la Escuela de Educación Artística N° 1 “Aimé Painé”.

La exposición reúne producciones de estudiantes de entre 5 y 18 años, quienes exploraron diferentes posibilidades expresivas a partir de la materialidad, el color, los formatos diversos y la tridimensión.



La propuesta invita a la comunidad a disfrutar de un recorrido por las distintas producciones y conocer el trabajo artístico que desarrollan los estudiantes de la institución.

Este año, la Escuela de Educación Artística N° 1 “Aimé Painé” celebra 25 años de trayectoria ininterrumpida en la educación. Actualmente cuenta con una matrícula aproximada de 600 estudiantes y un equipo docente y no docente integrado por más de 30 profesionales.

De lunes a viernes, de 8 a 20 hs., la institución ofrece talleres de Música, Literatura, Teatro, Visuales Bi y Tridimensionales, Danzas, Circo, Dibujo e Historietas, Cerámica y Multimedios, entre otras propuestas y especialidades vinculadas a diferentes lenguajes artísticos.



Desde 2025, la Escuela cuenta con un edificio propio y específico, ubicado en Balcarce 325 de nuestra ciudad.

La muestra permanecerá disponible en el Centro de Exposiciones de la Terminal de Ómnibus, invitando a vecinos y visitantes a acercarse y disfrutar de las producciones realizadas por los estudiantes de la institución.